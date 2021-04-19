Глава Сосногорского района Дегтяренко назвал источники личных доходов

В минувшем году чиновник заработал 6,41 млн рублей, его доходы выросли почти в два раза из-за продажи недвижимости.

В минувшем году чиновник заработал 6,41 млн рублей, его доходы выросли почти в два раза из-за продажи недвижимости.

Глава Сосногорского района Республики Коми Сергей Дегтяренко отчитался о своих доходах. Декларация опубликована на сайте администрации муниципалитета.

За минувший 2020 год чиновник заработал 6,41 млн рублей (в 2019 году доход был меньше на 3,57 млн рублей). В собственности Дегтяренко по-прежнему значится автомобиль Toyota Camry, а вот квартиры площадью 62 кв. м уже нет, вместо нее указана квартира на 69 кв. м.

На официальной странице во "ВКонтакте" глава района отметил, что сумма годового дохода сложилась в том числе благодаря продаже квартиры за 2,7 млн рублей. Кроме того, зарплата чиновника была проиндексирована на 3% наряду с зарплатами всех работников бюджетной сферы.