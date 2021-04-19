Инфаркт стал причиной смерти 45-летнего томского политика Степана Руденко

Сергей Руденко, который в течение долгого времени являлся одним из самых ярких политиков Томска, скончался в 45 лет.

Сергей Руденко, который в течение долгого времени являлся одним из самых ярких политиков Томска, скончался в 45 лет.

Бывший депутат городской думы и областного парламента Сергей Руденко умер на 46 году жизни, сообщает РИА Томск со ссылкой на его брата. Причиной смерти политика стал инфаркт.

Руденко в течение 10 лет являлся членом ЛДПР, где занимал должность руководителя исполкома координационного совета регионального отделения партии. Также в период с 2009 по 2014 годы он являлся членом "Единой России".