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12:58   19 Апреля 2021
Происшествия

Инфаркт стал причиной смерти 45-летнего томского политика Степана Руденко

Инфаркт стал причиной смерти 45-летнего томского политика Степана Руденко

Сергей Руденко, который в течение долгого времени являлся одним из самых ярких политиков Томска, скончался в 45 лет.

Бывший депутат городской думы и областного парламента Сергей Руденко умер на 46 году жизни, сообщает РИА Томск со ссылкой на его брата. Причиной смерти политика стал инфаркт.

Руденко в течение 10 лет являлся членом ЛДПР, где занимал должность руководителя исполкома координационного совета регионального отделения партии. Также в период с 2009 по 2014 годы он являлся членом "Единой России".

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