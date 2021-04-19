«Смертоносные и тихие»: эксперты NI оценили мощность российских «Винторезов« и «Валов»

Разработанная еще в 1980 годах бесшумная снайперская винтовка «Винторез» остается грозным оружием, от пуль которого не защитит даже бронежилет. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Разработанная еще в 1980 годах бесшумная снайперская винтовка «Винторез» остается грозным оружием, от пуль которого не защитит даже бронежилет. Об этом пишет американское издание The National Interest.

«Винторез» и бесшумный автомат «Вал» до сих пор используются в разведывательных и спецподразделениях ВС РФ, а также в некоторых службах безопасности, несмотря на наличие более современных образцов огнестрельного оружия.

«Советские конструкторы придумали странно выглядящие, но смертоносные и тихие "Винторез" и "Вал". Они уникальны», — говорится в статье.

У «Винтореза» деревянный приклад, отдаленно похожий на таковой у снайперской винтовки Драгунова (СВД). «Вал» же отличается стальным складывающимся прикладом. Оба оружия оснащены интегрированным глушителем, который закрывает ствол по всей его длине.

Специально для них были созданы дозвуковые патроны калибра 9x39 мм, стрельба которыми значительно тише. Максимальная дальность действия не превышает 400 метров, но мощность оружия остается серьезной, обратили внимание аналитики. Благодаря пуля со стальным сердечником стрелок может пробивать бронежилеты второго и третьего класса защиты.

Ранее экспертов NI испугали российские истребители МиГ-29, которые впервые с момента создания отправились стеречь Арктику и Северный морской путь (СМП).