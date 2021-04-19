Осужденного блогера Навального переводят из колонии в стационар

Основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального перевели из колонии в стационар областной больницы для осужденных. Ему назначили витаминную терапию с его согласия.

Основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального перевели из колонии в стационар областной больницы для осужденных. Ему назначили витаминную терапию с его согласия.

Комиссия врачей медсанчасти №33 ФСИН приняла решение перевести осужденного по делу "Ив Роше" блогера из покровской ИК-2 в стационар больницы для осужденных ИК-3 во Владимирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Медучреждение специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами, уточнили сотрудники ФСИН. Врачи оценили состояние Навального как удовлетворительное. Терапевт ежедневно осматривает пациента и следит за его здоровьем. Ранее скандальный блогер объявил голодовку.