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12:41   19 Апреля 2021
Происшествия

Осужденного блогера Навального переводят из колонии в стационар

Осужденного блогера Навального переводят из колонии в стационар

Основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального перевели из колонии в стационар областной больницы для осужденных. Ему назначили витаминную терапию с его согласия.

Комиссия врачей медсанчасти №33 ФСИН приняла решение перевести осужденного по делу "Ив Роше" блогера из покровской ИК-2 в стационар больницы для осужденных ИК-3 во Владимирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Медучреждение специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами, уточнили сотрудники ФСИН. Врачи оценили состояние Навального как удовлетворительное. Терапевт ежедневно осматривает пациента и следит за его здоровьем. Ранее скандальный блогер объявил голодовку.

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#тюрьма #навальный #больница

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