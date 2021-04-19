Правительство Австрии договорилось о закупке миллиона доз "Спутника V"

Договор о закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" заключило Правительство Австрии с РФ.

Договор о закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" заключило Правительство Австрии с РФ.

Правительство Австрии при сотрудничестве Австрийской народной партии и "Зеленых" заключило договор о поставке в страну миллиона доз "Спутника V". Его повсеместное применение начнется в стране после того, как препарат одобрят в Европейском агентстве лекарственных средств, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины "Спутник", которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает спасать жизни", — заявил он, сообщает ТАСС.

Летом 2020 года российский минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали на базе центра имени Гамалеи. Впоследствии ее назвали "Спутник V". На сегодня в РФ есть еще два препарата от COVID-19 — вакцина "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".