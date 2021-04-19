Обвиняемый в растрате глава района в Якутии избежал тюремного срока

Суд вынес приговор экс-главе Чурапчинского района, который обвинялся в растрате муниципального имущества с использованием служебного положения.

Суд вынес приговор экс-главе Чурапчинского района, который обвинялся в растрате муниципального имущества с использованием служебного положения.

Следствие установило, что в 2016 году обвиняемый и директор коммерческой компании заключили устный договор купли-продажи строительных материалов, предназначенных для благоустройства дома чиновника.

Когда стройматериалы доставили и провели все работы, глава поручил из районного бюджета выделить субсидию находящемуся в его подчинении директору учебно-производственного комбината.

После поступления денег на расчетный счет комбината фигурант поручил директору учреждения погасить личный долг за строительные материалы.

Бывший глава Чурапчинского района свою вину не признал. Суд приговорил его к запрету занимать руководящие должности сроком на три года.