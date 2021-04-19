Медиагруппа "Патриот" и ФАН обсудят антироссийские санкции

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" 19 апреля проведут эфир на тему "Как Россия отвечает на атаки США".

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" 19 апреля проведут эфир на тему "Как Россия отвечает на атаки США".

Ухудшение отношений РФ и США стало предметом горячих споров и обсуждений как в сообществе политэкспертов, так и среди обычных граждан. Высылки дипломатов, санкции, голословные заявления — Соединенные Штаты и их "вассалы" применяют множество методов в попытках оказать давление на Москву.

Российская сторона предприняла ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что РФ может ограничить число американских дипломатов на территории России до 300 человек. Он анонсировал и иные шаги, например, прекращение практики найма на работу российских граждан сотрудниками американского посольства.

ФАН обсудит антироссийские санкции и ответные шаги Москвы в ходе онлайн-эфира с магистром философии университета Оксфорда, профессором Университета Невады Яном Михайловым. Трансляция пройдет здесь, с архивом видеоматериалов прошедших конференций можно ознакомиться по этой ссылке.