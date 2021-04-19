Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией

Дату рассмотрения иска прокуратуры Москвы о признании связанных с блогером Алексеем Навальным организаций экстремистскими в ближайшее время назначит Мосгорсуд.

Дату рассмотрения иска прокуратуры Москвы о признании связанных с блогером Алексеем Навальным организаций экстремистскими в ближайшее время назначит Мосгорсуд.

В столичном суде зарегистрировали иск московской прокуратуры к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ), также к НКО "Фонд защиты прав граждан" (иноагент) и общественному движению "Штабы Навального" (иноагент) о признании их экстремистскими. После появления дополнительной информации будет сообщено о процессуальном решении по иску.

Мосгорсудом еще не была назначена дата рассмотрения иска прокуратуры Москвы, сообщил представитель суда, который подтвердил получение иска, однако известно, что рассмотрением дела сразу займется ведомство.

ФАН сообщал, что директор ФБК Иван Жданов ранее показал скан-копии запросов московской прокуратуры в подтверждение того, что она начала проверку организации на наличие экстремизма.