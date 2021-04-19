«Стариков подпирают молодые и жадные люди». Как КПРФ становится партией прошлого

Красный оплот пожилого электората трещит по швам. По уверениям экспертов, в дряхлеющей партии наметился серьезный раскол.

В грядущую субботу, 24 апреля, Геннадий Зюганов предоставит отчет Центрального комитета КПРФ XVIII съезду компартии. Последователи ленинских заветов анонсируют подведение итогов очередного четырехлетнего периода, а также обещают «выразить волю, боль и чаяния трудового народа» через коллективный разум КПРФ. Программный доклад Зюганова уже опубликован для последующего обсуждения.

В нем ветеран российской политики традиционно обращается в прошлому и говорит о «варварской системе капитализма», воцарившейся в 90-х и превратившейся в корень всех бед как сегодняшних системных коммунистов, так и страны в целом.

«Либерально-фашистский переворот октября 1993-го лишил Россию великих советских завоеваний. Ельцинская клика пошла на тягчайшее преступление, развязав кровавое побоище в центре Москвы, расстреляв советскую Конституцию и всенародно избранный Верховный Совет. Она увенчала свой шабаш, навязав стране Конституцию олигархического правления и президентского самовластия», — предлагает свою трактовку новейшей истории Зюганов.

Лидер коммунистов осуждает и курс нынешний властей. В особенности проведенную в 2020 году конституционную реформу, поправки к которой так старательно разрабатывались в КПРФ, но оказались невостребованными. Геннадий Зюганов продолжает настаивать на принципиальной смене политического вектора, ставя в пример вторую половину прошлого столетия.

Председатель также пожаловался, что коммунисты вынуждены противостоять жесткому давлению со стороны оппонентов, вспомнив при этом судебные разбирательства с «народным кандидатом» в президенты Павлом Грудининым и недавнюю историю с отставкой губернатора-коммуниста из Иркутска Сергея Левченко.

«Самыми бесчестными методами отстранен от должности губернатор Иркутской области Сергей Левченко, при котором регион добился лучших достижений в своей новейшей истории. Его сын Андрей оказался под арестом по абсолютно необоснованному обвинению», – обозначил в докладе председатель.

По мнению экспертного сообщества, проблемы КПРФ не ограничиваются кадровыми: последние месяцы политологи все чаще говорят о внутрипартийном расколе коммунистов. Это подтверждают регулярные скандалы в региональных отделениях и участившиеся случаи сдачи партбилетов.

Одна из последних громких историй произошла в Йошкар-Оле в начале апреля. Член местного совета депутатов Николай Килин вышел из рядов КПРФ, а после в интервью порталу Mariel-news рассказал о процветающих во фракции политиканстве и популизме.

Чуть позже в еще одном скандале оказался замешан и небезызвестный член Президиума КПРФ Валерий Рашкин. В соцсетях появилось видео, на котором он якобы обсуждает с экс-губернатором Иркутской области Сергеем Левченко план по свержению с поста зампреда ЦК партии Юрия Афонина. В контексте речи упоминается и блогер Алексей Навальный, к которому политики планировали обратиться за информационной поддержкой.

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» Афонин назвал видео «вбросом» со стороны оппонентов, которые перед съездом тщетно пытаются дестабилизировать компартию.

«Съезд пройдет очень дружно. На все вопросы, которые связаны с внутрипартийной жизнью, на них должны дать оценку те структуры партии, которые отвечают за проверку соблюдения устава. Если есть какие-то нарушения, комитет разберется, а мы идем вперед и съезд покажет единство наших рядов», – заявил зампредседателя ЦК КПРФ.

Секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов также считает, что против коммунистов «идет война». Ее главной целью выбран Валерий Рашкин, поскольку является в партии «протестным лидером». При этом Обухов убежден, что провокации оппонентов не перед очередным съездом не будет иметь никаких последствий. Более того, заверил он, экспертиза опубликованного видео показала, что диалоги были смонтированы.

«Нейросети дают возможности пранкеров выдать за непранкеров, видео сделать очень реально. Технические возможности у наших оппонентов очень большие», — сообщил Обухов в разговоре с «Политикой Сегодня».

Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин напротив полагает, что КПРФ переживает глубокий кризис, выход из которого не предвидится. По словам эксперта, у коммунистов на сегодняшний день сложились серьезные проблемы как с идеологией, так и с кадровым потенциалом.

«Старение партии с одной стороны, с другой стороны стариков подпирают молодые и жадные люди, с третьей стороны есть серьезное давление радикальной фракции КПРФ. Это, так называемые, навальнисты, которые в принципе готовы идти на союз с Навальным», —заявил эксперт.

Политолог убежден, что предстоящий съезд, на котором должны избрать новый состав Центрального комитета, Президиум и председателя, пройдет рутинно. Геннадий Зюганов продолжит «консервировать ситуацию», следуя завету Брежнева: «Не трогай, пока работает».

«Партия, очевидно, угасает. Сейчас есть шанс, что придется бороться не за позицию второй партии, а за третье место, а может быть даже четвертое. Те авансы, которые партия всегда имела за счет слова "коммунистическая" в своем названии растворяются, для населения уже не так важно, что это коммунистическая партия, для них важно, что им эта партия предлагает», – считает Данилин.

Собеседник «ПС» убежден, что нынешний председатель КПРФ хотел бы передать власть по наследству своему внуку — Леониду Зюганову. Однако идею семейной преемственности не поддерживают многие партийцы, поэтому вопрос с будущим председателем «красной» партии остается открытым. Что касается Геннадия Зюганова, то он уже исчерпал себя в политике, полагает Данилин:

«У старшего Зюганова нет будущего, оно в истории — его будущее».

Отметим, 11 апреля ВЦИОМ провел очередной опрос населения и обновил рейтинг политических партий. Принципиальных изменений в списке лидеров не наблюдается. Коммунистов поддерживают 13% респондентов, КПРФ по-прежнему является второй по популярности политической силой в России.