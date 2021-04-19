Коллектив ДК не даст Грудинину уничтожить культурную жизнь в Совхозе им. Ленина
На минувшей неделе во дворце культуры Совхоза им.Ленина, которому исполняется 50 лет, прошел концерт незрячего музыканта Рустама Каблахова. Для пенсионерок из клуба «Золотая осень», которых «красный барин» в прошлом году выселил из своего здания, Рустам сыграл известные музыкальные произведения. В руках мастера баян способен исполнить любые мелодии – от классических до советских.
В разговоре с «Политикой Сегодня» директор Дворца культуры Николай Жуков рассказал, что у коллектива ДК построено много планов на будущее, среди которых – продолжение подобных творческих встреч. Пятый месяц в здании нет электричества. Однако, для акустического инструмента это не помеха.
Жуков уверен, что планам не помешает и решение Павла Грудинина огородить здание ДК забором.
«14 апреля примерно в 9 часов утра работники ЗАО "Совхоз имени Ленина" начали работу по установке забора вокруг входа в здание ДК. Перегородили площадь, территория полностью огорожена, – говорит Жуков. – Но то, что мы наблюдаем, идет вразрез с законом. Надо понимать, что в соответствии с законодательством Грудинин не имеет права единолично определять необходимость проведения ремонта в здании, поскольку данное мероприятие не выносилось на обсуждение совета акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина”».
По словам директора Дворца культуры, сдаваться он и его коллеги не намерены; на их стороне и жители, и судебная инстанция. Единственное, чего ждут люди в Совхозе им. Ленина – визита к Павлу Грудинину судебных приставов: после изъятия и продажи пакета акций ЗАО, «красный барин» превратится в обычного поселкового пенсионера и не сможет более распоряжаться жизнью окружающих его людей.