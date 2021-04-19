Коллектив ДК не даст Грудинину уничтожить культурную жизнь в Совхозе им. Ленина

Павел Грудинин продолжает осаду Дворца культуры в поселке Совхоз имени Ленина. Однако творческий коллектив ДК сдаваться не намерен.

На минувшей неделе во дворце культуры Совхоза им.Ленина, которому исполняется 50 лет, прошел концерт незрячего музыканта Рустама Каблахова. Для пенсионерок из клуба «Золотая осень», которых «красный барин» в прошлом году выселил из своего здания, Рустам сыграл известные музыкальные произведения. В руках мастера баян способен исполнить любые мелодии – от классических до советских.

В разговоре с «Политикой Сегодня» директор Дворца культуры Николай Жуков рассказал, что у коллектива ДК построено много планов на будущее, среди которых – продолжение подобных творческих встреч. Пятый месяц в здании нет электричества. Однако, для акустического инструмента это не помеха.

Жуков уверен, что планам не помешает и решение Павла Грудинина огородить здание ДК забором.

«14 апреля примерно в 9 часов утра работники ЗАО "Совхоз имени Ленина" начали работу по установке забора вокруг входа в здание ДК. Перегородили площадь, территория полностью огорожена, – говорит Жуков. – Но то, что мы наблюдаем, идет вразрез с законом. Надо понимать, что в соответствии с законодательством Грудинин не имеет права единолично определять необходимость проведения ремонта в здании, поскольку данное мероприятие не выносилось на обсуждение совета акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина”».

По словам директора Дворца культуры, сдаваться он и его коллеги не намерены; на их стороне и жители, и судебная инстанция. Единственное, чего ждут люди в Совхозе им. Ленина – визита к Павлу Грудинину судебных приставов: после изъятия и продажи пакета акций ЗАО, «красный барин» превратится в обычного поселкового пенсионера и не сможет более распоряжаться жизнью окружающих его людей.