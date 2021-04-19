Попова заявила о формировании в РФ сибирского и северо-западного штаммов COVID-19

Сибирский и северо-западный варианты коронавируса SARS-CoV-2 формируются в РФ, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сибирский и северо-западный варианты коронавируса SARS-CoV-2 формируются в РФ, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалистами ведомства зафиксированы мутации, которые не свойственны ни одному из описанных за рубежом штаммов коронавируса. Попова рассказала об этом в ходе общего собрания отделения медицинских наук РАН.

"Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. И как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим", — заявила глава Роспотребнадзора.

Информацию о сложившейся в России эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и описания первых симптомов COVID-19.