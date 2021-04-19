Строительство 25 новых мусоросжигательных заводов в России предложено отложить

Минфин предложил повременить с решением о финансировании проекта Ростеха по строительству еще 25 заводов по сжиганию мусора в РФ, пока первые пять не заработают на полную мощность.

Минфин предложил повременить с решением о финансировании проекта Ростеха по строительству еще 25 заводов по сжиганию мусора в РФ, пока первые пять не заработают на полную мощность.

В министерстве считают, что до принятия решения о господдержке должны начать полноценно функционировать уже имеющиеся подобные предприятия по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО). Они расположены в Подмосковье (четыре) и Татарстане (один), напоминает сайт 360tv.ru. "Дочка" Ростеха "РТ-Инвест", которая занималась строительством предприятий, рассчитывает запустить их до конца 2023 года.

Предложения ведомства содержатся в письме замминистра финансов Ирины Окладниковой, направленном 12 апреля вице-премьеру по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктории Абрамченко. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Пресс-служба Минфина подтвердила, что совместно с Минэкономразвития ведомство провело анализ финансовой модели нового проекта "РТ-Инвеста" и направило свою позицию в правительство. По словам представителя Абрамченко Марты Галичевой, материалы от ведомств получены, но комментариев по ним пока нет. Стоимость нового проекта оценивается в 1,3 трлн рублей.