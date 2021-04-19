«Абсолютное посмешище»: болгары критикуют Байдена за нападки на Россию

Глава Белого дома направил письмо в конгресс, объявив чрезвычайное положение из-за «российской угрозы».

Президент США Джо Байден написал письмо конгрессу, в котором объявил чрезвычайное положение для устранения «экстраординарной» угрозы со стороны России. Об этом сообщило болгарское издание «Дневник».

Среди «угроз», о которых сообщил Байден: вмешательство в выборы, неуважение территориальной целостности государств, поощрение транснациональной коррупции.

Болгары не оценили переменчивое настроение главы Белого дома. Они заявили, что Байден, по всей вероятности, просто «забыл» свои же слова про Косово, а также напомнили о его обещании передать Болгарии самолеты.

Некоторые и вовсе сочли 46-го президента США опасным для мира и посоветовали демократам «заткнуть ему рот, пока совсем плохо не стало...».

«Чрезвычайное положение из-за экстраординарной угрозы по мнению экстраординарного президента США», — заявил kvasimodo. «"Нарушение устоявшихся принципов международного права, в том числе уважение территориальной целостности государств" — а что насчет Косово, дядя Джо?» — обратился к президенту Веселин Дечев. «Они стали абсолютным посмешищем. Как так нужно было организовывать выборы, чтобы люди выбирали между Трампом и Байденом? Если они — самые лучшие, вы представляете, какими были другие кандидаты?!» — высказался svoboden. «Россия ответит взаимностью и санкционирует все рублевые сбережения американских олигархов в российских банках», — предположил uq.

Нашлись и те, кто сравнил политику Байдена с методами бывшего президента США Дональда Трампа. Действующий американский лидер оставил корабли в Черном море, при этом ввел экономические санкции в отношении России, а Трамп проделал то же самое, только против Ирана.

О том, какие отношения могут сложиться между Болгарией и Россией, читайте в материале "Политика Сегодня".