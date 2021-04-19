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12:06   19 Апреля 2021
Общество

Гинцбург оценил эффект от вакцинации президента России от коронавируса

Гинцбург оценил эффект от вакцинации президента России от коронавируса

Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавирусной инфекции имела положительный резонанс, отметил глава Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Пример российского лидера может подстегнуть жителей страны принять участие в кампании по вакцинации от COVID-19, заявил Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

"Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс", — заявил директор центра в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Глава государства вакцинировался отечественным препаратом, но каким именно — не разглашается. Первую прививку он получил 23 марта, вторую — 14 апреля. Президент отметил, что не наблюдал никаких побочных эффектов. Прививку он сделал перед заседанием Русского географического общества, сообщает сайт 360tv.ru.

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#вакцинация #коронавирус #гинцбург

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