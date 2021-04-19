Гинцбург оценил эффект от вакцинации президента России от коронавируса

Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавирусной инфекции имела положительный резонанс, отметил глава Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавирусной инфекции имела положительный резонанс, отметил глава Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Пример российского лидера может подстегнуть жителей страны принять участие в кампании по вакцинации от COVID-19, заявил Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

"Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс", — заявил директор центра в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Глава государства вакцинировался отечественным препаратом, но каким именно — не разглашается. Первую прививку он получил 23 марта, вторую — 14 апреля. Президент отметил, что не наблюдал никаких побочных эффектов. Прививку он сделал перед заседанием Русского географического общества, сообщает сайт 360tv.ru.