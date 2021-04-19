Спонсирование НКО государством стало темой дискуссии в медиацентре "Патриот"

Онлайн-эфир на тему "Должно ли государство давать деньги НКО", организованный ФАН и Медиагруппой "Патриот" проходит в понедельник, 19 апреля.

Онлайн-эфир на тему "Должно ли государство давать деньги НКО", организованный ФАН и Медиагруппой "Патриот" проходит в понедельник, 19 апреля.

Скандалы с НКО-иноагентами подрывают доверие к подобным организациям. Персонал некоммерческих организаций обычно называют грантоедами и подозревают в корысти или предательстве национальных интересов. Иногда эти подозрения действительно обоснованы.

В то же время благотворительные операции получают поощрение со стороны государства, они получают гранты. Также государство проверяет их деятельность, но никогда не получает им ничего серьезного, в частности — национальных проектов. При этом во многих странах мира НКО наравне с госструктурами оказывают услуги гражданам, а иногда выполняют работу, которую больше никто не делает, пишет ФАН.

На вопросы, почему в РФ НКО не доверяют большие проекты и что может сделать государство для расширения и развития движения НКО, в ходе прямого эфира отвечают член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков и другие эксперты.

Посмотреть эфир можно здесь.