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11:59   19 Апреля 2021
Происшествия

Руководитель Мирнинского района Якутии подозревается в присвоении 12 миллионов рублей

Руководитель Мирнинского района Якутии подозревается в присвоении 12 миллионов рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Мирнинского района. Муниципальный служащий подозревается в присвоении и растрате крупной суммы денег.

В правоохранительном органе считают, что фигурант воспользовался своим служебным положением. Подозреваемый распоряжался муниципальной недвижимость с нарушением законодательства. Стоимость имущества составляла почти 12 миллионов рублей.

Фигурант руководит районом с 2013 года. Он смог дважды избраться на эту должность. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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#якутия #недвижимость #хищение

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