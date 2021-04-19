Руководитель Мирнинского района Якутии подозревается в присвоении 12 миллионов рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Мирнинского района. Муниципальный служащий подозревается в присвоении и растрате крупной суммы денег.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Мирнинского района. Муниципальный служащий подозревается в присвоении и растрате крупной суммы денег.

В правоохранительном органе считают, что фигурант воспользовался своим служебным положением. Подозреваемый распоряжался муниципальной недвижимость с нарушением законодательства. Стоимость имущества составляла почти 12 миллионов рублей.

Фигурант руководит районом с 2013 года. Он смог дважды избраться на эту должность. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.