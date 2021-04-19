Полугодовая рабочая виза в США обойдется мексиканцам в три года сельскохозяйственных работ.

Американский президент Джозеф Байден не справляется с миграционным кризисом в США. На границе с Мексикой второй месяц обитают сотни тысяч беженцев, многим из которых не исполнилось и 18 лет. Не так давно мир облетели кадры, на которых запечатлены лагеря для малолетних мигрантов, тщетно ожидающих приглашения в Соединенные Штаты.

Решить вопрос с миграционной «пробкой» на границе Байден поручил своему заместителю Камале Харрис, но с тех пор вице-президент окончательно пропала с информационных радаров. Теперь ситуацию в свои руки берет сама Мексика. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор решил убить двух зайцев разом: снизить число беженцев на границе и поднять сельскохозяйственную отрасль родной страны.

«Давайте посмотрим, мы поддержим вас, чтобы вы начали ухаживать за своей землей. Если вы будете сажать кофе, если вы будете сажать какао в течение трех лет, мы поддержим вас в этот срок, и даже больше, а по прошествии этих трех лет, как только вы соберете урожай, у вас появится автоматическое право на получение шестимесячной рабочей визы в США», — заявил Лопес Обрадор.

Так президент «на пальцах» объяснил главный принцип нового миграционного соглашения между странами Северной и Центральной Америки, который он намеревается предложить Джо Байдену. Их встреча состоится 22 апреля в рамках международного климатического саммита, где Лопес Обрадор и представит американскому президенту свой план.

Мексиканский лидер не стал раскрывать все карты, в частности, будет ли зависеть шанс получения рабочей визы от объема урожая. Миграционное соглашение также предполагает, что после возвращения из полугодового «тура» в США житель Центральной Америки может подать заявку на получение гражданства страны. Для этого в течение еще трех лет он должен показывать пример «хорошего поведения», сообщает телеканал CNN.

Итого, чтобы получить шанс легально уехать на территорию США на длительный срок, мексиканцам отводят шесть с половиной лет.

Пограничные штаты

Идея решать вопросы через сельское хозяйство не нова, рассуждает главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров. Еще в 1862 году с подачи 16-го президента США Авраама Линкольна в Америке приняли так называемый гомстед-акт (Homestead Act) – документ, который давал любому желающему возможность получить участок земли в Соединенных Штатах (при условии, что «желающий» будет активно его обрабатывать).

Президенту Лопесу Обрадору нужно согласовывать новый миграционный акт не с Джо Байденом и Камалой Харррис, а с американскими конгрессменами из профильных комитетов Палаты представителей, добавил Петров. Они занимаются миграционными вопросами, но есть и те, кто сталкивается с проблемами незаконной миграции куда чаще.

«Это жители приграничных штатов, которые так или иначе задействованы в миграционной политике [Техас, Нью-Мексико, Калифорния, Аризона]. Очень важно, как к этой инициативе уже на законодательном уровне отнесутся жители вот этих штатов, — обратил внимание американист. — Именно они и их губернаторы должны будут решать проблемы, связанные с мигрантами. Первая ступень – это конгресс, но потом нужно будет найти консенсус с ними».

Непостоянная политика

Многолетний миграционный кризис в США сейчас достиг своего пика во многом благодаря политике новоиспеченного президента Джо Байдена. Во время предвыборной гонки он обещал выдать американские паспорта 11 миллионам нелегальных мигрантов, после чего на разных участках мексиканской границы начали скапливаться беженцы.

Пока господин Байден отменял постановления своего предшественника Дональда Трампа, число желающих попасть в Соединенные Штаты росло. Через месяц риторика демократа резко сменилась: глава Белого дома сообщил, что готов впустить в страну лишь 25 тысяч человек. В воскресенье, 18 апреля, еще 10 тысяч мигрантов остались за порогом.

В этот день Байден продлил квоту на прием беженцев, инициатором которой был Дональд Трамп. Она предполагает, что в 2021 году в США въедут только 15 тысяч человек. Американский президент официально признал миграционный кризис на границе и сказал, что продленный лимит «по-прежнему оправдан гуманитарными соображениями и отвечает национальным интересам».