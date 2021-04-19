Попова сообщила о числе заражений британским штаммом коронавируса в РФ

Информацией о числе заражений британским штаммом коронавирусной инфекции поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Информацией о числе заражений британским штаммом коронавирусной инфекции поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отечественные медики зарегистрировали в РФ 192 случая заболевания британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Также в стране выявлен 21 больной с южноафриканской мутацией заболевания, рассказала глава надзорного ведомства.

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