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11:31   19 Апреля 2021
Происшествия

ФСБ России изъяла более 220 единиц оружия в подпольных мастерских

ФСБ России изъяла более 220 единиц оружия в подпольных мастерских

Спецслужбы выявили 55 подпольных оружейников в 21 регионе РФ. В ходе операций были изъяты более 220 единиц боевого снаряжения и уничтожены 27 подпольных мастерских.

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД России и Росгвардией пресекли незаконную деятельность 55 жителей России по восстановлению и сбыту оружия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Силовики изъяли 222 единицы оружия, в частности, три пулемета, шесть автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 108 винтовок, карабинов и ружей, 93 пистолета и револьвера, а также 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат, две минометные мины, около 8 тыс. патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 кг взрывчатых веществ и 57 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Почти три десятка подпольных цехов по реконструкции оружия и созданию боеприпасов прекратили свою деятельность. Работа по выявлению и пресечению незаконного оборота боевого снаряжения продолжается, сообщили в ведомстве.

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