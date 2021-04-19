Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:00   19 Апреля 2021
Россия

Россия за день. Главное: народный гнев в Оби, скандал в Ялте и отставка в Коми

Россия за день. Главное: народный гнев в Оби, скандал в Ялте и отставка в Коми

Новосибирская область. Жители Оби требуют отставки городской администрации во главе с мэром Павлом Буковининым. Начать сбор подписей в поддержку этой инициативы решили после того, как в реке Власиха утонул шестилетний мальчик. В обращении чиновников обвиняют в том, что город стал «опасным для жизни».

Саратовская область. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил главе Балаковского района Александру Соловьеву вернуться на должность зампреда в правительство региона. Об этом он сообщил в своем Instagram. Отмечается, что чиновник уже занимал этот пост с 2012 по 2017 годы.

Республика Крым. Ялтинская мэрия будет судиться с подрядчиками, которые провели некачественный ремонт в 30 местных скверах и парках. Глава города Янина Павленко заявила, что работы будут приняты, но со штрафами и пени. После договоры расторгнут, а для устранения недочетов наймут другую организацию.

Россия за день. Главное: народный гнев в Оби, «зеленый» скандал в Ялте и отставка в Коми

Воронежская область. Депутат воронежской городской думы Дмитрий Крутских решил прибегнуть к банкротству, чтобы избавиться от долга в размере более 500 млн рублей. Эти деньги, по словам чиновника, брал в кредит его бывший партнер по бизнесу, а сам политик выступал в роли поручителя.

Архангельская область. Прокуратура оштрафовала мэрию Архангельска на 50 тысяч рублей за незаконное исключение ребенка из очереди в ясли. Известно, что чиновники хотели перенаправить девочку в другое учреждение из-за нехватки мест, но после отказа родителей вовсе исключили из списков.

Республика Коми. Глава Коми Владимир Уйба отправил в отставку министра здравоохранения республики Бориса Александрова. Он занимал эту должность ровно год. Исполнять обязанности главы минздрава будет Игорь Дягилев, который до назначения трудился заместителем главврача в частной клинике в Москве.

Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко рассказал, что его доходы в 2020 году увеличились в два раза благодаря продаже квартиры, стоимостью 2,7 млн рублей, а также индексации зарплаты. Согласно декларации чиновник заработал в прошлом году 6,41 млн рублей.

Республика Саха. Глава Мирнинского района Якутии Ришат Юзмухаметов стал фигурантом уголовного дела о хищении 12 млн рублей бюджетных средств. По версии следствия, чиновник, используя служебное положение, незаконно распоряжался муниципальной недвижимостью. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Россия за день. Главное: народный гнев в Оби, «зеленый» скандал в Ялте и отставка в Коми

Республика Татарстан. Двадцать пять мусоросжигательных заводов, подобных тем, что сейчас строятся в Казани и Подмосковье, пока решено не возводить в других регионах. В Минфине России хотят дождаться запуска первых пяти фабрик в 2023 году, поскольку предполагают, что проекты принесут больше убытков, чем пользы.

Омская область. Обанкротившийся депутат заксобрания Омской области Сергей Головачев, декларировавший в 2018 и 2019 годах нулевой доход, возглавил сразу две агрофирмы. Отмечается, что у предприятий один учредитель — Светлана Головачева, которая, предположительно, является сестрой политика.

Московская область. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев похвастался совместным проектом с министром обороны Сергеем Шойгу — созданием парка «Патриот». Глава области заявил, что руководитель МО РФ обладает исключительными организаторскими способностями и харизмой.  

Россия за день. Главное: народный гнев в Оби, «зеленый» скандал в Ялте и отставка в Коми

Красноярский край. Единоросс Дмитрий Андреев пополнил ряды депутатов городского совета Красноярска. В ходе голосования его кандидатуру избрали 68% жителей Ленинского района, от которого баллотировался чиновник. Довыборы пришлось провести в связи со смертью прежнего депутата Елены Курамшиной

Забайкальский край. Зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулев заявил о намерении занять кресло в Госдуме. По словам чиновника, он хочет не просто участвовать в сентябрьских выборах, а выиграть их. В ближайшее время он намерен подать документы на праймериз «Единой России».

Республика Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров назначил нового руководителя регионального комитета по предпринимательству. Им стал бывший заместитель министра природопользования и экологии республики Нияз Фазылов. Бывший руководитель Римма Бойцова останется работать в комитете.

Волгоградская область. Руководитель Фонда капремонта в Волгограде Алексей Конотопкин ушел в отставку без объяснения причин. На его место уже назначен новый директор. Им стал бывший вице-мэр по ЖКХ и экс-глава поселка Городище Сергей Сивоконь. До назначения он работал в сфере дорожного надзора. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#уголовное дело #отставка #правительство #новости россии #кадровые перестановки #декларация о доходах #дайджест #регионы рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров