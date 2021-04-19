Россия за день. Главное: народный гнев в Оби, скандал в Ялте и отставка в Коми

Жители города Обь требуют отставки мэра и его команды. В Ялте подрядчики сорвали ремонт 20 скверов. А в Коми третий раз за год сменился министр здравоохранения.

Новосибирская область. Жители Оби требуют отставки городской администрации во главе с мэром Павлом Буковининым. Начать сбор подписей в поддержку этой инициативы решили после того, как в реке Власиха утонул шестилетний мальчик. В обращении чиновников обвиняют в том, что город стал «опасным для жизни».

Саратовская область. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил главе Балаковского района Александру Соловьеву вернуться на должность зампреда в правительство региона. Об этом он сообщил в своем Instagram. Отмечается, что чиновник уже занимал этот пост с 2012 по 2017 годы.

Республика Крым. Ялтинская мэрия будет судиться с подрядчиками, которые провели некачественный ремонт в 30 местных скверах и парках. Глава города Янина Павленко заявила, что работы будут приняты, но со штрафами и пени. После договоры расторгнут, а для устранения недочетов наймут другую организацию.

Воронежская область. Депутат воронежской городской думы Дмитрий Крутских решил прибегнуть к банкротству, чтобы избавиться от долга в размере более 500 млн рублей. Эти деньги, по словам чиновника, брал в кредит его бывший партнер по бизнесу, а сам политик выступал в роли поручителя.

Архангельская область. Прокуратура оштрафовала мэрию Архангельска на 50 тысяч рублей за незаконное исключение ребенка из очереди в ясли. Известно, что чиновники хотели перенаправить девочку в другое учреждение из-за нехватки мест, но после отказа родителей вовсе исключили из списков.

Республика Коми. Глава Коми Владимир Уйба отправил в отставку министра здравоохранения республики Бориса Александрова. Он занимал эту должность ровно год. Исполнять обязанности главы минздрава будет Игорь Дягилев, который до назначения трудился заместителем главврача в частной клинике в Москве.

Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко рассказал, что его доходы в 2020 году увеличились в два раза благодаря продаже квартиры, стоимостью 2,7 млн рублей, а также индексации зарплаты. Согласно декларации чиновник заработал в прошлом году 6,41 млн рублей.

Республика Саха. Глава Мирнинского района Якутии Ришат Юзмухаметов стал фигурантом уголовного дела о хищении 12 млн рублей бюджетных средств. По версии следствия, чиновник, используя служебное положение, незаконно распоряжался муниципальной недвижимостью. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Республика Татарстан. Двадцать пять мусоросжигательных заводов, подобных тем, что сейчас строятся в Казани и Подмосковье, пока решено не возводить в других регионах. В Минфине России хотят дождаться запуска первых пяти фабрик в 2023 году, поскольку предполагают, что проекты принесут больше убытков, чем пользы.

Омская область. Обанкротившийся депутат заксобрания Омской области Сергей Головачев, декларировавший в 2018 и 2019 годах нулевой доход, возглавил сразу две агрофирмы. Отмечается, что у предприятий один учредитель — Светлана Головачева, которая, предположительно, является сестрой политика.

Московская область. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев похвастался совместным проектом с министром обороны Сергеем Шойгу — созданием парка «Патриот». Глава области заявил, что руководитель МО РФ обладает исключительными организаторскими способностями и харизмой.

Красноярский край. Единоросс Дмитрий Андреев пополнил ряды депутатов городского совета Красноярска. В ходе голосования его кандидатуру избрали 68% жителей Ленинского района, от которого баллотировался чиновник. Довыборы пришлось провести в связи со смертью прежнего депутата Елены Курамшиной.

Забайкальский край. Зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулев заявил о намерении занять кресло в Госдуме. По словам чиновника, он хочет не просто участвовать в сентябрьских выборах, а выиграть их. В ближайшее время он намерен подать документы на праймериз «Единой России».

Республика Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров назначил нового руководителя регионального комитета по предпринимательству. Им стал бывший заместитель министра природопользования и экологии республики Нияз Фазылов. Бывший руководитель Римма Бойцова останется работать в комитете.

Волгоградская область. Руководитель Фонда капремонта в Волгограде Алексей Конотопкин ушел в отставку без объяснения причин. На его место уже назначен новый директор. Им стал бывший вице-мэр по ЖКХ и экс-глава поселка Городище Сергей Сивоконь. До назначения он работал в сфере дорожного надзора.