ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят готовность Петербурга к приему туристов

Онлайн-эфир, посвященный теме готовности Северной столицы к приему туристов, проведет ФАН совместно с Медиагруппой "Патриот".

Онлайн-эфир, посвященный теме готовности Северной столицы к приему туристов, проведет ФАН совместно с Медиагруппой "Патриот".

Еще в прошлом году власти Северной столицы заявляли, что город не готов к массовому приему туристов из других стран. Несмотря на то, что с того момента прошел уже год, эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему оставляет желать лучшего. В связи с этим Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" организовывают специальный онлайн-эфир, посвященный теме приема туристов.

В мероприятии примут участие политики, журналисты, законодатели, общественные деятели, социологи и экономисты. В ходе эфира они обсудят готовность города к приему путешественников на фоне потерь, нанесенных пандемией COVID-19. Одной из актуальных тем, которые эксперты поднимут во время мероприятия, будут прогнозы на грядущий сезон. Также они расскажут, чем именно Северная столица готовится удивить приезжих и какую поддержку турбизнес получит от региональных властей.