Экипажи истребителей МиГ-31БМ уничтожили "врага" над Тихим океаном

Пилоты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели ракетные стрельбы на самолетах МиГ-31БМ. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Пилоты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели ракетные стрельбы на самолетах МиГ-31БМ. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

В маневрах над воздушным пространством Тихого океана были задействованы экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка, полеты проходили в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Летчики отрабатывали элементы воздушного боя, перехват и поражение условного противника.

Согласно плану, пилоты проводили маневрирование и запускали ракеты класса "воздух — воздух" по мишеням, которые имитировали вражеские цели. Маневры проходили на малых, предельно малых и больших высотах. Перехват и уничтожение целей выполнялось молодыми экипажами, для которых полеты стали завершением подготовки к противовоздушной обороне в зоне ответственности ТОФ.