Роспотребнадзор объявил об улучшении ситуации с коронавирусом

Обозначены регионы, где не зарегистрировано ни одного случая.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Среднесуточная заболеваемость на сегодняшний день для России это 87 позиция в мире. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется», — сказала глава Роспотребнадзора.

По данным оперштаба, за последние сутки в стране зарегистрировано 8589 новых случаев заражения. Накануне было чуть больше - 8 632. При этом в ряде регионов не было ни одного случая (Ненецкий автономный округ, Чукотка). В Тыве, Магаданской области и в Еврейском автономном округе отмечен минимальный прирост - менее одного процента.

По словам Поповой, за все время выявлено 192 случая британского штамма и 21 южноафриканского.