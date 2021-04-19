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11:27   19 Апреля 2021
Россия

Роспотребнадзор объявил об улучшении ситуации с коронавирусом

Роспотребнадзор объявил об улучшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Среднесуточная заболеваемость на сегодняшний день для России это 87 позиция в мире. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется», — сказала глава Роспотребнадзора.

По данным оперштаба, за последние сутки в стране зарегистрировано 8589 новых случаев заражения. Накануне было чуть больше - 8 632. При этом в ряде регионов не было ни одного случая (Ненецкий автономный округ, Чукотка). В Тыве, Магаданской области и в Еврейском автономном округе отмечен минимальный прирост - менее одного процента.

По словам Поповой, за все время выявлено 192 случая британского штамма и 21 южноафриканского. 

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