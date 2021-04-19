Второй свидетель по делу Ефремова не считает себя виновным в даче ложных показаний

Теван Бадасян, проходящий по делу о лжесвидетельствовании на процессе актера Михаила Ефремова, отверг обвинения в суде.

Теван Бадасян, проходящий по делу о лжесвидетельствовании на процессе актера Михаила Ефремова, отверг обвинения в суде.

Второй подозреваемый в даче заведомо ложных показаний на процессе актера Михаила Ефремова отказался признавать свою вину. Фигурант пообещал позже "более подробно" высказаться по поводу обвинений в свой адрес.

Напомним, три уголовных дела были возбуждены против свидетелей, участвовавших в заседании по делу Ефремова. Граждане утверждали, что во время рокового ДТП за рулем автомобиля находился посторонний человек. Материалы дела лжесвидетелей были зарегистрированы в суде 7 апреля, сообщал ФАН.