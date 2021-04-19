Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:51   19 Апреля 2021
Происшествия

Врач совершил смертельный наезд на пешехода в Ленобласти

Врач совершил смертельный наезд на пешехода в Ленобласти

Смертельная авария произошла на трассе Песочное — Киссолово во Всеволожском районе. Под колесами иномарки погиб 57-летний мужчина.

ДТП случилось рядом с деревней Агалатово в Ленинградской области. По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть на неосвещенном участке дороги, когда на него наехал автомобиль Mazda.

Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщает, что за рулем иномарки находился 46-летний стоматолог, который ехал от Новоприозерского шоссе. Пешеход скончался до приезда врачей скорой помощи. Полиция по факту случившегося проводит проверку.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дтп #смерть #ленобласть #пешеход #иномарка #врач

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров