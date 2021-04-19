Врач совершил смертельный наезд на пешехода в Ленобласти

Смертельная авария произошла на трассе Песочное — Киссолово во Всеволожском районе. Под колесами иномарки погиб 57-летний мужчина.

Смертельная авария произошла на трассе Песочное — Киссолово во Всеволожском районе. Под колесами иномарки погиб 57-летний мужчина.

ДТП случилось рядом с деревней Агалатово в Ленинградской области. По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть на неосвещенном участке дороги, когда на него наехал автомобиль Mazda.

Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщает, что за рулем иномарки находился 46-летний стоматолог, который ехал от Новоприозерского шоссе. Пешеход скончался до приезда врачей скорой помощи. Полиция по факту случившегося проводит проверку.