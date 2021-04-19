Конвойный застрелил доставленного в суд обвиняемого в Новосибирске

Конвоиры убили мужчину при попытке побега из новосибирского суда. Перед этим он взял заложника.

Конвоиры убили мужчину при попытке побега из новосибирского суда. Перед этим он взял заложника.

Полицейский застрелил обвиняемого, которого доставили в суд для избрания меры пресечения.

Арестованный напал на сотрудника конвоя при разгрузке автомобиля. Злоумышленник попытался сбежать и взял в заложники полицейского. Он угрожал ему заточкой и требовал отпустить на свободу. Коллега был вынужден применить табельное оружие. Медики прибыли на место происшествия и попытались спасти потерпевшего, но вскоре он скончался.

Погибший обвинялся по части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". По факту инцидента организована проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.