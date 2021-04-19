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10:41   19 Апреля 2021
Происшествия

Конвойный застрелил доставленного в суд обвиняемого в Новосибирске

Конвойный застрелил доставленного в суд обвиняемого в Новосибирске

Конвоиры убили мужчину при попытке побега из новосибирского суда. Перед этим он взял заложника.

Полицейский застрелил обвиняемого, которого доставили в суд для избрания меры пресечения.

Арестованный напал на сотрудника конвоя при разгрузке автомобиля. Злоумышленник попытался сбежать и взял в заложники полицейского. Он угрожал ему заточкой и требовал отпустить на свободу. Коллега был вынужден применить табельное оружие. Медики прибыли на место происшествия и попытались спасти потерпевшего, но вскоре он скончался.

Погибший обвинялся по части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". По факту инцидента организована проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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#стрельба #полиция #мвд

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