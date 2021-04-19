10:25 19 Апреля 2021Общество
Экспресс-тест для привитых от коронавируса прошел регистрацию в России
Компании "Рапид БИО" (резидент "Сколково") и "Авивир" зарегистрировали первый в РФ экспресс-тест для привитых от коронавирусной инфекции.
Компании "Рапид БИО" (резидент "Сколково") и "Авивир" зарегистрировали первый в РФ экспресс-тест для привитых от коронавирусной инфекции.
Он настроен под несколько российских препаратов от COVID-19, в том числе под "Спутник V", разработанный в центре имени Гамалеи. Достоверность теста составляет 96%. Он занимает всего 15 минут. Более того, тест можно сделать даже в домашних условиях. Специально для этого в набор входят спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца. Тест можно делать как перед вакцинацией, так и после процедуры.