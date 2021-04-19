Врачи сообщили о состоянии пилота Boeing, который экстренно сел в Новосибирске

Авиакомпания All Nippon Airways решает вопрос о вылете Boeing 787–800 Dreamliner из новосибирского аэропорта Толмачево в Токио. Пилот отказался от госпитализации.

Авиакомпания All Nippon Airways решает вопрос о вылете Boeing 787–800 Dreamliner из новосибирского аэропорта Толмачево в Токио. Пилот отказался от госпитализации.

Воздушное судно совершило экстренную посадку в российском городе из-за плохого самочувствия одного из пилотов. Самолет направлялся из Парижа в Токио. На борту судна не было пассажиров, только семь членов экипажа.

Медики доставили его в больницу для обследования. У него были симптомы инсульта. Главврач скорой помощи сообщила, что есть подозрения "на преходящие нарушения мозгового кровообращения". Однако член экипажа отказался от госпитализации. В настоящее время решается вопрос о продолжении полета в пункт назначения.