«Навальный уже не человек». Юкша оценил новый несогласованный митинг в поддержку блогера

Последствия незаконных акций мало волнуют соратников Алексея Навального, уверен адвокат Янис Юкша.

Анонсированный соратниками Алексея Навального «финальный митинг» в его поддержку нужен для отчета перед западными кураторами и освоения денег. Последствия незаконных акций, как и сам их виновник, мало интересую членов признанного иноагентом ФБК. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» высказал член-корреспондент РАЕН, адвокат Янис Юкша.

Накануне директор ФКБ Иван Жданов и глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков анонсировали очередную несанкционированную акцию, призванную обратить внимание на арест основателя фонда и условия его содержания в колонии.

Соратники Навального, которые сами находятся за пределами страны, зовут россиян выйти на центральные площади городов страны 21 апреля — в день оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Волков и Жданов добавили, что митинги носят «экстренный характер».

По мнению Яниса Юкши, на незаконные акции в поддержку отбывающего срок блогера приходят молодые люди, которые «насмотрелись фальшивых картинок в интернете и хотят красиво жить и чтобы им за это ничего не было». Симпатизирующую Навальному молодежь собеседник «ПС» назвал «когортой глупышей».

«Бывают среди них идейные ребята, но что это за идеи? Эти дети тех родителей, которые в 90-х, будучи сами молодыми, хотели стать либо "женщинами с низкой социальной ответственностью", либо бандитами и чиновниками. Они формируют таким образом мировоззрение своих детей, а интернет его деформировал. Лозунги у соратников ФБК беспочвенны, в лучших традициях марксизма-ленинизма: "учения Ленина всесильно, потому что верно". Попробуй поспорить», — считает эксперт.

Примечательно, что ведущий эфиров на канале «Навальный Live» Владимир Милов покинул Россию сразу после анонса незаконных весенних акций, чтобы не попасть, по его словам, в «арестную ситуацию».

Юкша подчеркнул, что Милов был одним из немногих членов команды Навального, находящихся в России. Пока страну не покинули лишь юрист Любовь Соболь, глава «Альянса врачей» (признан иноагентом в РФ) Анастасия Васильева и пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

Остальные члены фонда давно живут в Европе. Так, Волков уже длительное время находится в Литве. В январе 2021 года Россию покинул Иван Жданов. Вероятнее всего, он также находится в одной из стран Прибалтики. Руководитель отдела расследований Мария Певчих, постоянно проживающая в Лондоне, уехала из РФ вместе с Навальным, когда тот впал в кому. Последним перед Миловым РФ покинул менеджер по проектам ФБК Руслан Шаведдинов.

Соратникам Навального абсолютно плевать на последствия митинга для простых россиян. Они лишь раздают указания «космического масштаба и такой же космической подлости и глупости», сидя у экрана компьютера или планшета, подчеркнул собеседник «ПС».

«Их интересует только то, что они отчитались перед своими западными кураторами, освоили деньги, которые потоком идут, особенно после всех этих провокаций по вывозу Навального на лечение в Германию. Там, где пахнет деньгами, всегда находятся те, кто очень чутко реагирует на подобные запахи. Навальный — ведь это уже не человек, а некий никнейм, фетиш. Пусть плохонький, уголовный, с запашком, но другого нет. Втаскивая его вперед всех на митингах, этих людей беспокоит только, чтобы "бизнес" процветал», — резюмировал Юкша.

Ранее сообщалось, что признанные иноагентами «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» и «Штабы Навального» могут войти в список экстремистских организаций. Соответствующей иск подала прокуратура Москвы.