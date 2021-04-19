Госдума РФ допустила введение новых санкций со стороны США

Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Москвы. Об этом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в Telegram.

Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Москвы. Об этом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в Telegram.

Спикер нижней палаты парламента допустил, что удары со стороны США будут направлены на сферу промышленности и топливно-энергетическую отрасль России.

"Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране", — отметил Володин.

Глава Госдумы РФ считает, что Запад может попытаться остановить экономическое развитие страны. Политик призвал "сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне".