Сопредседатель партии эсеров Прилепин сравнил себя с Пушкиным и Есениным

Захар Прилепин признался, что не любит политику и вынужден ей заниматься из-за любви к родине.

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин в ответ на критику своей политической деятельности сравнил себя с великими русскими классиками Пушкиным, Достоевским, Есениным, Горьким, Шолоховым и Солженицыным.

В интервью для YouTube-канала «Принцип Ковалева», эсер заявил, что легенды мировой литературы тоже были людьми «глубоко политизированными».

«Это люди, вписанные в политическую жизнь, в политическую повестку, а зачастую даже напрямую участвующие в политической жизни. Тот же самый Шолохов или Леонов, или депутаты верховного совета. Распутин, кстати, тоже», — сказал писатель.

Прилепин отметил, что не любит политику и мечтает о другой жизни — в окружении книг в деревне. А также рассказал о плотном графике, из-за которого перестал встречаться с друзьями и разговаривать по телефону с родными.

Основать свою партию «За правду», а впоследствии стать сопредседателем фракции «Справедливая Россия — За правду» писателя вынудила, по его словам, большая любовь к родине. Прилепин объяснил, что его работа политическая деятельность направлена на «спасение России».

«Конечно, политика на кого-то влияет, на кого-то нет. Тут не испортить меня ничем, потому что я туда не стремился. Просто волею судьбы меня пригнало течением. Я этим буду заниматься, пока не успокоюсь, пойму что нет Майдана на послезавтра в планах у мирового правительства и уеду обратно [в деревню]», — заключил политик.

Напомним, в феврале 2021 года фракция «Справедливая Россия» под руководством Сергея Миронова объединилась с партиями Захара Прилепина «За правду» и Геннадия Семигина «Патриоты России». Расширенная группа эсеров получила название «Справедливая Россия — За правду».