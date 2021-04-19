Минные тральщики НАТО приступили к учениям в Балтийском море

Корабли стран-участниц НАТО приступили к традиционным весенним учениям Open Spirit в водах Балтийского моря, сообщило минобороны Эстонии.

Корабли стран-участниц НАТО приступили к традиционным весенним учениям Open Spirit в водах Балтийского моря, сообщило минобороны Эстонии.

В маневрах принимают участие минные тральщики. Задействовано 21 судно из 11 государств, включая Первую постоянную противоминную группу Североатлантического альянса. Руководство осуществляют эстонские ВМС. Заявляется, что основной целью ежегодных учений является очистка акватории Балтийского моря от мин и снарядов, накопившихся здесь за две мировые войны.

Также совместные маневры повышают уровень взаимодействия между флотом Эстонии и силами других стран. В состав противоминной группы НАТО вошли корабли Германии, Бельгии, Нидерландов, Норвегии Эстонии и Британии. Учения Open Spirit проходят в различных странах Прибалтики. В 2020 году они состоялись под командованием ВМС Латвии.