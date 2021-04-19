Мотоциклист насмерть сбил жителя Екатеринбурга

Мужчина перебегал дорогу и попал под колеса байкера. Пострадавший умер в больнице через два часа после ДТП.

Мужчина перебегал дорогу и попал под колеса байкера. Пострадавший умер в больнице через два часа после ДТП.

Смертельный инцидент произошел на улице Таватуйской. Пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте и его сбил мотоциклист, который ехал на большой скорости, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

От удара пешехода отбросило в сторону, сам водитель тоже упал с мотоцикла и травмировался. Обоих доставили в больницу, но житель Екатеринбурга скончался от полученных травм через два часа. Врачи не смогли ему помочь. Байкер получил перелом плеча, травму голову и многочисленные ушибы. Шлем спас мужчину от более пагубных последствий.

Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства случившегося. В ходе проверки уже выяснилось, что мотоциклист за 11-летний стаж вождения получил 17 штрафов.