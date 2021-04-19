Машина упала в реку при обрушении моста в Приморье

Минувшей ночью в Анучинском районе Приморья произошла авария, в результате которой машина с шестью пассажирами упала в реку.

Минувшей ночью в Анучинском районе Приморья произошла авария, в результате которой машина с шестью пассажирами упала в реку.

Конструкция обрушилась, когда автомобиль переправлялся по деревянному мосту через реку Арсеньевку. В результате происшествия машина с шестью пассажирами съехала в воду, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Трое из шести человек выбрались на берег самостоятельно, остальные погибли. На место ДТП выдвинулась группа спасателей из пяти человек и двух единиц техники. Сейчас проводятся поиски погибших.