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8:28   19 Апреля 2021
Политика

КГБ сообщило о допросе задержанных по делу о покушении на Лукашенко

КГБ сообщило о допросе задержанных по делу о покушении на Лукашенко

Готовивший покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко адвокат Юрий Зинкович пытался завербовать военных для организации переворота.

Согласно информации КГБ Белоруссии, задержанных по делу о покушении на президентскую семью содержат в СИЗО. Они уже дают признательные показания. В ведомстве также отмечают, что в Белоруссии впервые за всю историю возбудили дело по статье о попытке захвата власти.

Государственный департамент США отрицает причастность страны к попыткам устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Представитель ведомства сообщает, что заявления по этому вопросу "ложные".

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