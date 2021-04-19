КГБ сообщило о допросе задержанных по делу о покушении на Лукашенко

Готовивший покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко адвокат Юрий Зинкович пытался завербовать военных для организации переворота.

Готовивший покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко адвокат Юрий Зинкович пытался завербовать военных для организации переворота.

Согласно информации КГБ Белоруссии, задержанных по делу о покушении на президентскую семью содержат в СИЗО. Они уже дают признательные показания. В ведомстве также отмечают, что в Белоруссии впервые за всю историю возбудили дело по статье о попытке захвата власти.

Государственный департамент США отрицает причастность страны к попыткам устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Представитель ведомства сообщает, что заявления по этому вопросу "ложные".