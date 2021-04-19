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7:49   19 Апреля 2021
Происшествия

Самолет Boeing 787-800 экстренно сел в Новосибирске по пути в Токио

Самолет Boeing 787-800 экстренно сел в Новосибирске по пути в Токио

Самолет Boeing 787-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно сел в аэропорту Новосибирска после инсульта у командира лайнера.

Воздушное судно выполняло рейс из Парижа в Токио. На борту находились семь членов экипажа. Несмотря на то, что самолет пассажирский, это был перегонный перелет, поэтому клиентов авиакомпании не было, передает ТАСС.

Boeing 787-800 был вынужден экстренно сесть из-за инсульта у командира. Новый вылет запланирован через 18 часов. Отмечается, что модель самолета предназначена для перевозки до 330 пассажиров.

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#экстренная посадка #самолет #новосибирск #Boeing 787-800

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