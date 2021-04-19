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7:28   19 Апреля 2021
Общество

МВД РФ могут вернуть контроль над дорожными знаками

МВД РФ могут вернуть контроль над дорожными знаками

МВД России может снова контролировать проекты организации дорожного движения. Эти полномочия перестали действовать у ведомства с 2013 года.

Законопроект Минтранса уже одобрила Комиссия правительства по законопроектной деятельности. Изменения затронут схемы разметки, расстановки знаков и камер на дорогах. Власти всех уровней должны будут согласовывать документы с МВД-ГИБДД, передает "Коммерсантъ".

Значительная часть нарушений в области безопасности происходит на стадии разработок ПОДД, поэтому согласование важно вернуть МВД, считает первый замминистр ведомства Александр Горовой. Эти действия не потребуются, если проводятся восстановительные работы после ЧП и при проведении массовых мероприятий на дорогах продолжительностью больше суток.

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#мвд #контроль #дорожный знак

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