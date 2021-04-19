МВД РФ могут вернуть контроль над дорожными знаками

МВД России может снова контролировать проекты организации дорожного движения. Эти полномочия перестали действовать у ведомства с 2013 года.

МВД России может снова контролировать проекты организации дорожного движения. Эти полномочия перестали действовать у ведомства с 2013 года.

Законопроект Минтранса уже одобрила Комиссия правительства по законопроектной деятельности. Изменения затронут схемы разметки, расстановки знаков и камер на дорогах. Власти всех уровней должны будут согласовывать документы с МВД-ГИБДД, передает "Коммерсантъ".

Значительная часть нарушений в области безопасности происходит на стадии разработок ПОДД, поэтому согласование важно вернуть МВД, считает первый замминистр ведомства Александр Горовой. Эти действия не потребуются, если проводятся восстановительные работы после ЧП и при проведении массовых мероприятий на дорогах продолжительностью больше суток.