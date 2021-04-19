Политолог Олещук объяснил отказ НАТО брать обязательства в отношении Киева

Украинские реформы не позволяют Североатлантическому альянсу обеспечить членство в военно-политическом блоке. Такое мнение выразил политолог Петр Олещук.

Украинские реформы не позволяют Североатлантическому альянсу обеспечить членство в военно-политическом блоке. Такое мнение выразил политолог Петр Олещук.

Он утверждает, что после отказа НАТО принять Украину в союз в 2008 году, альянс стал манипулировать страной по принципу: "реформируйтесь, а мы потом посмотрим", сообщает "Главред". При этом власти Киева понимают, что к блоку присоединился ряд восточноевропейских стран по факту политического решения, а не по итогам реформирования.

Подобный подход позволит НАТО отказаться от каких-либо обязательств по отношению к Украине, отметил Олещук. Тем не менее политолог возлагает надежду на определение конкретики.