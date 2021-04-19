ФСБ рассекретила материалы о зверствах нацистов в Восточной Пруссии

Нацисты в лагерях на территории Восточной Пруссии, а сейчас Калининградской области, в ходе ВОВ убивали и морили голодом советских военнопленных и мирных жителей.

Нацисты в лагерях на территории Восточной Пруссии, а сейчас Калининградской области, в ходе ВОВ убивали и морили голодом советских военнопленных и мирных жителей.

Около 50 фашистских лагерей были образованы на территории Восточной Пруссии, среди которых лагеря и для пленных военных. Гитлеровцы творили чудовищные зверства в концлагере Штутгоф, который назывался "фабрика смерти". Об этом рассказывается в рассекреченных материалах ФСБ, информирует РИА Новости.

В документах сообщается, что в Штутгофском концлагере использовались газовые камеры, прививки сыпного тифа и других инфекционных болезней. Отмечается, что от голодания в лагере погибали до тысячи советских граждан ежегодно. Документы свидетельствуют о том, что за шесть недель до прихода советской армии в Восточную Пруссию от тифа умерли 16 тысяч заключенных. Ставшие доступными материалами подтвердили распространение рабства в Восточной Пруссии в среде зажиточных нацистов.