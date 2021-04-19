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6:29   19 Апреля 2021
Общество

МВД назвало отличия электронных паспортов

МВД назвало отличия электронных паспортов

Главным отличием электронного паспорта от обычного является формат изготовления. Новый паспорт будет представлен в виде пластиковой карты.

Пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации (ПЭН), будет содержать все паспортные данные, сообщает РИА Новости. Помимо этого, владелец ПЭН по желанию сможет прикрепить к карте электронную подпись.

Паспорта нового формата отличаются формой и изготовлением. Кроме того, пластиковая карта помимо основной информации будет иметь биометрические данные владельца, отметили в МВД. Для выдачи ПЭН потребуется цифровая фотография гражданина и скан отпечатков двух пальцев.

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#мвд рф #отпечатки пальцев #электронный паспорт

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