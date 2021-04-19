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6:26   19 Апреля 2021
Наука

Новую ракету "Амур" оснастят системой увода от стартового стола при аварии

Новую ракету "Амур" оснастят системой увода от стартового стола при аварии

Новая метановая ракета-носитель "Амур" получит систему увода от стартового стола, которая будет срабатывать в случае аварии при запуске.

Если один из двигателей ракеты выйдет из строя, то он отключится, а остальные будут ускорены. Рассматривается возможность выполнения миссии при таком исходе. Об этом рассказал ТАСС главный эксперт департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос", ответственный за реализацию проекта "Амур-СПГ" Игорь Пшеничников.

В случае аварии в двигателе при старте близко к Земле вывести ракету не удастся из-за большой массы. Поэтому носитель выведут на безопасное расстояние, чтобы не повредить стартовый стол.

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#разработка #ракета #роскосмос

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