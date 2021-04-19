6:26 19 Апреля 2021Наука
Новую ракету "Амур" оснастят системой увода от стартового стола при аварии
Новая метановая ракета-носитель "Амур" получит систему увода от стартового стола, которая будет срабатывать в случае аварии при запуске.
Новая метановая ракета-носитель "Амур" получит систему увода от стартового стола, которая будет срабатывать в случае аварии при запуске.
Если один из двигателей ракеты выйдет из строя, то он отключится, а остальные будут ускорены. Рассматривается возможность выполнения миссии при таком исходе. Об этом рассказал ТАСС главный эксперт департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос", ответственный за реализацию проекта "Амур-СПГ" Игорь Пшеничников.
В случае аварии в двигателе при старте близко к Земле вывести ракету не удастся из-за большой массы. Поэтому носитель выведут на безопасное расстояние, чтобы не повредить стартовый стол.