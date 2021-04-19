Доктор Комаровский оценил необходимость лекарств при приеме антибиотиков

Назначение дополнительных лекарств при приеме антибиотиков может навредить организму. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Назначение дополнительных лекарств при приеме антибиотиков может навредить организму. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Назначение противогрибковых лекарств он назвал бесполезным. Так как нет доказательств, что эти препараты оказывают профилактическое влияние и уменьшают возникновение инфекции, написал врач в своем Instagram.

Лекарства "для кишечника" тоже не следует пить, так как угнетение полезных микробов возникает при длительном приеме антибиотиков широкого спектра. Если это кратковременно, то для восстановления кишечника нужно соблюдать диету после лечения.

Так как антибиотики являются самодостаточными препаратами, то лечиться дополнительными средствами не нужно. Если проявляется аллергия, то нужно обратиться к врачу, посоветовал доктор Комаровский.