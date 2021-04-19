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5:56   19 Апреля 2021
Общество

Новосибирцев предупредили о штормовом ветре 19 апреля

Новосибирцев предупредили о штормовом ветре 19 апреля

Погодные условия с порывами ветра до 23 метров в секунду ухудшатся в Новосибирске и области. Об этом предупредило МЧС.

Местных жителей призвали соблюдать осторожность на улицах, не покидать дома без необходимости и по возможности не находиться вблизи деревьев или шатких конструкций.

Помимо сильных порывов ветра, граждан предупредили о понижении температуры воздуха. Ночью столбик термометра опустится до минус девяти градусов, днем потеплеет до минус одного градуса. Возможны осадки в виде небольшого снега.

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