Минфин продлил срок передачи регионам доходов с акцизов на бензин до 2030 года

Минфин отложил зачисление доходов от акцизов на бензин, дизельное топливо и машинное масло в местные бюджеты с 2024 года на 2030 год.

Минфин отложил зачисление доходов от акцизов на бензин, дизельное топливо и машинное масло в местные бюджеты с 2024 года на 2030 год.

Согласно изменившимся планам министерства, предлагается с 2025 по 2030 год поэтапно передать регионам 100% доходов с акцизов на нефтепродукты. К данной законодательной инициативе отнеслись скептически в большинстве фракций Госдумы.

Парламентарии считают, что в Минфине могли пойти на эти меры для того, чтобы получить дополнительные сборы в федеральный бюджет, который пострадал после пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание "Известия".