Немцы прокомментировали слова украинского посла об ответственности Германии

Читатели немецких газет остались недовольны словами посла Украины в Германии Андрея Мельника об исторических обязательства ФРГ перед Незалежной за вступление в НАТО.

Читатели немецких газет остались недовольны словами посла Украины в Германии Андрея Мельника об исторических обязательства ФРГ перед Незалежной за вступление в НАТО.

Он призвал немецкие власти активней способствовать вступлению Украины в Североатлантический альянс. По мнению Мельника, Германия несет ответственность перед всеми украинцами. Также дипломат заявил, что Берлин должен оказывать больше давления на Россию из-за конфликта в Донбассе.

Точку зрения Мельника в самой Германии не оценили. Читатели немецких СМИ в своих комментариях указывали, что никаких обязательств перед ФРГ их страна не имеет. А некоторые из них призвали не обращать внимание на речи Мельника и напомнили о внутренних проблемах страны.

"Я считаю, что Германии следует больше воздерживаться и решать, наконец, свои собственные проблемы", — пишет один из читателей Welt am Sonntag.

"Смешно, что Украина хочет в ЕС. Конечно, лишь для того, чтобы выкачивать финансовые ресурсы", — добавил другой комментатор.

Это уже не первое подобное заявление Мельника в адрес Германии. Недавно он призывал страну оказать "активное давление" по поводу Крыма. Эксперты уверены, что такое поведение украинского дипломата никак не поспособствует "возвращению" полуострова или вступлению в НАТО.