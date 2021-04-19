Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе "Саянский марш"

Торжественное закрытие конкурса "Саянский марш" прошло в Красноярском крае. Победителями стали российские военнослужащие.

Торжественное закрытие конкурса "Саянский марш" прошло в Красноярском крае. Победителями стали российские военнослужащие.

Соревнования "Саянский марш" проводились в рамках Армейских международных игр — 2021 среди горных подразделений в парке "Ергаки". В церемонии закрытия участвовали представители Управления физической подготовки и спорта ВС РФ, штаб ЦВО, ЦСКА, гости и сами команды.

Участники преодолевали пятикилометровый лыжный марш с выполнением 12 нормативов, включая стрельбу из стрелкового оружия и ориентирование по местности. В общекомандном зачете первое место заняла команда из России. Вторая строчка досталась команде Китая, а третья – военным из Узбекистана, передает пресс-служба ЦВО.