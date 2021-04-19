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4:57   19 Апреля 2021
Общество

Дозвониться до детского омбудсмена в РФ можно будет по трехзначному номеру

Дозвониться до детского омбудсмена в РФ можно будет по трехзначному номеру

Информационная система, позволяющая оперативно обрабатывать обращения в аппарат детского омбудсмена, скоро заработает в России. Звонить можно будет на короткий номер.

О работе информационной системы рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Обращаться к детскому омбудсмену россияне смогут не только в экстренных случаях. Можно будет задавать вопросы, возникающие в повседневной жизни, добавила Кузнецова.

"Например, как устроить ребенка в садик, где найти ближайшую поликлинику и так далее. Предполагается, что это будет трехзначный номер", — подчеркнула омбудсмен в беседе с РИА Новости.

Инициатива, по словам Кузнецовой, уже проработана с Минцифры России. Поддержка проекта со стороны президента РФ Владимира Путина получена.

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#омбудсмен #кузнецова #короткий номер

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