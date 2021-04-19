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4:26   19 Апреля 2021
Общество

Москвичам пообещали мокрый снег с дождем в ближайшие дни

Москвичам пообещали мокрый снег с дождем в ближайшие дни

Погода в Москве испортится 20 апреля. Ожидается мокрый снег с дождем, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В столице, по словам метеоролога, может выпасть до 18 мм осадков. Это пятая часть от месячной нормы.

"Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду. Будет очень хмуро и пасмурно, так как Москва окажется под воздействием циклона", — подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

Снег в апреле метеоролог назвал обычным явлением. Такое происходит в Москве почти каждый год. Научный руководитель Гидрометцентра призвал относиться к капризам погоды спокойно.

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#погода #снег #вильфанд

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