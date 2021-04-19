Москвичам пообещали мокрый снег с дождем в ближайшие дни

Погода в Москве испортится 20 апреля. Ожидается мокрый снег с дождем, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода в Москве испортится 20 апреля. Ожидается мокрый снег с дождем, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В столице, по словам метеоролога, может выпасть до 18 мм осадков. Это пятая часть от месячной нормы.

"Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду. Будет очень хмуро и пасмурно, так как Москва окажется под воздействием циклона", — подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

Снег в апреле метеоролог назвал обычным явлением. Такое происходит в Москве почти каждый год. Научный руководитель Гидрометцентра призвал относиться к капризам погоды спокойно.