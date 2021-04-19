Украина хочет декоммунизировать национальную кухню

Уникальность украинской нации должна быть подчеркнута посредством национализации кулинарных блюд. Об этом заявил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Уникальность украинской нации должна быть подчеркнута посредством национализации кулинарных блюд. Об этом заявил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Кулинарная сфера имеет не меньшее влияние, чем языковая. Бездействие недопустимо, необходимы конкретные меры, сказал Клопотенко. Однако сам шеф-повар в ходе общения с польским изданием Nowa Europa Wschodnia не предложил никаких шагов, кроме очередных налогообложений.

"Нужно использовать систему налогов и сборов. В частности желающим сохранить советские пищевые традиции придется заплатить больше, например, 20% налога на те или иные продукты или блюда", — сказал он.

Клопотенко добавил, что для подобных решений необходима политическая воля. По его словам, в настоящее время ее на Украине попросту нет, поэтому остается "раскручивать" борщ.