Жители Великобритании помнят последствия предыдущего военного вмешательства, поэтому премьер-министру Борису Джонсону следует сэкономить на отправке военных кораблей в Черное море.

Жители Великобритании помнят последствия предыдущего военного вмешательства, поэтому премьер-министру Борису Джонсону следует сэкономить на отправке военных кораблей в Черное море.

Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя решение Великобритании отправить два боевых корабля в Черное море "в знак солидарности" с Украиной. Парламентарий сослался на опрос британского издания Daily Express, который показал, что 73% британцев осудили действия Лондона. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, жители Великобритании помнят, что предыдущие вмешательства стоили стране много жизней и денег. Он отметил, что такое решение является бесполезным, так как два корабля не смогут ничего решить. Пушков подчеркнул, что можно обойтись и без этой "ненужной демонстрации британских пост-имперских комплексов".